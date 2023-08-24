5.8 ملايين زائر ومصلّ.. صورة رقمية لأبرز خدمات الحرم النبوي في أسبوع

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقريرها الأسبوعي لأبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من 26/ 1/ 1445هـ إلى 4/ 2/ 1445هـ.
وأوضحت "شؤون الحرمين" أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (5.822.683) مصلّ وزائر، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بلغ (434.155).
وبينت، عبر حسابها على "إكس" ("تويتر" سابقاً)، أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (124.24) مستفيد، (114.060) مستفيدًا من الصلاة في الروضة (النساء).
وتابعت: "(6.438) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و(8.636) مستفيدًا من الإرشاد المكاني"، وتوزيع (103.446) وجبة إفطار صائم".
وأردفت: "استفاد من الإرشاد الديني (9.284) مستفيدًا، و(4.462) مستفيدًا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(1.087) مستفيدًا من التواصل باللغات، و(10.449) مستفيدًا من المكتبات.
ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، استفاد (2.579) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، (262.728) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (80.996) مستفيدًا، و(55.981) مستفيدًا من توزيع الإهداءات.