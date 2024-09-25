"سعود الطبية": الصيدلي له دور حيوي في جميع مراحل تقديم الرعاية الدوائية

وكذلك يقوم الصيدلي بتقديم المشورة الدوائية حول الاستخدام الأمثل للأدوية، والتداخلات المحتملة مع أدوية أخرى، أو الحالات الصحية، ورصد الآثار الجانبية، ومتابعة حالة المريض بعد استخدام الأدوية؛ للتحقق من أي آثار جانبية أو تفاعلات غير متوقعة.