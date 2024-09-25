"سعود الطبية": الصيدلي له دور حيوي في جميع مراحل تقديم الرعاية الدوائية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن الدور الحيوي الذي يؤديه الصيدلي في جميع مراحل تقديم الرعاية الدوائية للمرضى؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة.
وأوضحت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" أن دور الصيدلي يتمثل في تحضير وصرف الأدوية، والتأكد من أن الأدوية التي تُصرف للمرضى مناسبة لحالاتهم الصحية، وبجرعات آمنة.
وكذلك يقوم الصيدلي بتقديم المشورة الدوائية حول الاستخدام الأمثل للأدوية، والتداخلات المحتملة مع أدوية أخرى، أو الحالات الصحية، ورصد الآثار الجانبية، ومتابعة حالة المريض بعد استخدام الأدوية؛ للتحقق من أي آثار جانبية أو تفاعلات غير متوقعة.
ومن مهام الصيدلي أيضًا: التثقيف الصحي، الذي يتمثل في المشاركة في الأيام التوعوية؛ لتثقيف المرضى بكيفية الحفاظ على صحتهم، والوقاية من الأمراض، من خلال الأدوية أو أساليب الرعاية الصحية.
ويقوم الصيدلي بالإشراف على السلامة الدوائية من خلال التأكد من أن الأدوية مخزنة بطريقة صحيحة، ومن صلاحية الأدوية المستخدمة.