مجلس الأمن .. المملكة تؤكد ثبات موقفها تجاه الشعب الفلسطيني وسعيها إلى حلّ عادل ودائم لقضيته

وثمّن جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ودول قطر ومصر وتركيا، لبدء تنفيذ وقف الحرب على غزة، مؤكّدًا دعم المملكة لكل مسعى يوقف نزيف الدم ويهيّئ لاستقرار مستدام.