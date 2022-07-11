أكثر من 170 ألف وحدة إنارة مختلفة القدرات أضاءت مكة والمشاعر المقدسة

كما تملك الأمانة "60" مقطورة إنارة متنقلة و13 مولدًا احتياطيًّا متنقلًا، يتم استخدامها عند اللزوم في الحالات الطارئة. وتقوم الأمانة بالإشراف على أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن استمرار عمل هذه الشبكة بموثوقية وكفاءة عالية؛ حيث تتم معالجة الأعطال الطارئة وإجراء الصيانة الوقائية عن طريق استبدال المكونات التالفة، والتأكد من سلامتها لضمان أدائها بالشكل المطلوب وضمان عدم تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.