أكثر من 170 ألف وحدة إنارة مختلفة القدرات أضاءت مكة والمشاعر المقدسة

وفّرت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من "150.000" وحدة إنارة مختلفة القدرات ومثبتة على أكثر من "120 ألف" برج وعامود بمختلف الارتفاعات بمكة، إلى جانب تهيئة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة "منى- عرفات- مزدلفة" بعدد أكثر من "20 ألف" وحدة إنارة مختلفة القدرات ومثبتة على ما يقارب "5000" برج وعامود بمختلف الارتفاعات؛ خدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
وخصصت الأمانة فرقًا فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع؛ حيث تشرف على أعمال تشغيل وصيانة شبكة ضخمة للإنارة تغطي معظم الأحياء والمخططات السكنية ومنطقة المشاعر المقدسة، كما تغطي هذه الشبكة الطرق الرئيسية والمحورية والميادين ومداخل مكة المكرمة ومواقف حجوزات السيارات.
كما تملك الأمانة "60" مقطورة إنارة متنقلة و13 مولدًا احتياطيًّا متنقلًا، يتم استخدامها عند اللزوم في الحالات الطارئة. وتقوم الأمانة بالإشراف على أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن استمرار عمل هذه الشبكة بموثوقية وكفاءة عالية؛ حيث تتم معالجة الأعطال الطارئة وإجراء الصيانة الوقائية عن طريق استبدال المكونات التالفة، والتأكد من سلامتها لضمان أدائها بالشكل المطلوب وضمان عدم تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.