أمانة الرياض تُصدِر الدليل التنظيمي لمظلات السيارات داخل حد الملكية.. تعرف على الضوابط

ويتيح الدليل إجراءات وخطوات سهلة لإصدار تصاريح المظلات بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية، كما يمكن الاطلاع على كامل الضوابط والمعايير من خلال الرابط الإلكتروني:

(https://eservices.alriyadh.gov.sa/Documents/UmbrellaGuidelines.pdf)،

إلى جانب التعرف على النماذج والتصاميم على الموقع نفسه.