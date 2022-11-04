استعداد على قدم وساق والمحافظ يتابع.. 20 يومًا وينطلق مهرجان الغضا

ورحّب المحافظ بالجميع، مشيرًا إلى أن مهرجان الغضا يُعتبر أحد المهرجانات الوطنية على مستوى المملكة، ويعدّ عميد المهرجانات الشتوية؛ لكونه أول الفعاليات السياحية التي تقام في فصل الشتاء منذ عام 1424هـ، ويجد كل أنواع الدعم من أمير المنطقة الحريص دومًا على تفوق المنطقة في كل المجالات، وتحديدًا الجانب السياحي، وفي ظل رؤية المملكة 2030م التي تضع المسار السياحي كأحد مستهدفاتها، وتعوّل عليه الكثير كرافد اقتصادي ووسيلة جذب مهمة.