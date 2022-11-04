استعداد على قدم وساق والمحافظ يتابع.. 20 يومًا وينطلق مهرجان الغضا

التقى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، أمس، برئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية نزار بن حمد الحركان، ونائبه يوسف بن عبدالرحمن الوهيب المشرف العام على مهرجان الغضا، والمدير التنفيذي للجمعية بندر بن فهد الجنيني؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.
ورحّب المحافظ بالجميع، مشيرًا إلى أن مهرجان الغضا يُعتبر أحد المهرجانات الوطنية على مستوى المملكة، ويعدّ عميد المهرجانات الشتوية؛ لكونه أول الفعاليات السياحية التي تقام في فصل الشتاء منذ عام 1424هـ، ويجد كل أنواع الدعم من أمير المنطقة الحريص دومًا على تفوق المنطقة في كل المجالات، وتحديدًا الجانب السياحي، وفي ظل رؤية المملكة 2030م التي تضع المسار السياحي كأحد مستهدفاتها، وتعوّل عليه الكثير كرافد اقتصادي ووسيلة جذب مهمة.
من جانبه، أوضح يوسف الوهيب المشرف العام على المهرجان أن الجمعية حريصة كل الحرص على وضع بصمة مؤثرة؛ لذلك تم وضع استراتيجية للعمل تتضمن الهيكل التنظيمي لفريق العمل وتدعيمه بأسماء لامعة، مع ضخ الدماء الشابة، ووضع الخطط التي يُراعى بها التجديد والابتكار والشمولية لاستهداف كل شرائح المجتمع.
ويضيف: خلال الفترة الماضية عملنا على إعادة البنية التحتية وتجهيزها بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والأفكار المرغوب في تنفيذها؛ ومنها بوليفارد الغضا، والمناطق الفنية والترفيهية والبيئية.
يُذكر أن مهرجان الغضا ينطلق في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة عشرة أيام.