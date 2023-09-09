رؤية 2030 تقود إصلاحات اقتصادية انسجمت مع برامج المنتدى الاقتصادي الأضخم

ومن أبرز النجاحات التي عكست جودة الإصلاحات السعودية التي جاءت في جوهر الرؤية، تصدُّر الاقتصاد السعودي اقتصادات مجموعة العشرين في معدلات النمو عام 2022 بمعدل 8.7%، واستمرار الناتج المحلي غير النفطي في الصعود ليصل متوسط نموه إلى 4.9 عام 2023، وهو حلم سعودي أبرزته عناوين الرؤية "اقتصاد لا يدمن النفط".