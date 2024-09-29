الأربعاء.. "التحالف الإسلامي" يتناول "الرؤى الاستشرافية لمحاربة الإرهاب عبر التقنيات الرقمية"

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف لتعزيز الجاهزية العلمية والمعرفية في مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن هذه الفعالية تهدف إلى استكشاف آخر المستجدات والتحديات المتعلقة بالتطرف وآليات استشرافه، وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الآفة العالمية، خاصة في مجالات الفكر والإعلام، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري.