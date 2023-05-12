"مجلة فورين بوليسي".. السعودية زعيمٌ بلا منازع للشرق الأوسط

وأظهر استطلاعٌ حديثٌ أجرته مؤسسة غالوب العالمية في 13 دولة ذات أغلبية مسلمة، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، كما أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من بين أكثر الزعماء المفضلين لدى شعوب المنطقة والدول ذات الأغلبية المسلمة.