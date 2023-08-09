مفتي مصر ينوه بدور السعودية في تنظيم مؤتمر "التواصل" لمواجهة تحديات العصر

جاء ذلك في تصريح صحفي تزامناً مع مشاركته في أعمال المؤتمر الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامته بمكة المكرمة بتنظيم وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وسيناقش في 7 جلسات محاور تسعى لتعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز دورها في التأكيد على ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال.