السديس: المملكة ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتؤكد على أهمية الوحدة الإسلامية

نوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الاقصى، وما توليه بلادنا المباركة من اهتمام لدعم مساعي تحقيق الأمن والسلام، والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.
وأشاد بدعوة المملكة بعقد القمة العربية والإسلامية في الرياض، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بجمع الكلمة ووحدة الصف ولمّ الشمل وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقاً من ثوابتها الدينية والتاريخية في رعاية قضايا المسلمين ومقدساتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال السديس إن انعقاد القمة يأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به؛ حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني. لتجنيب الفلسطينيين ويلات الصراع، والتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية التي سببتها آلة الحرب الاسرائيلية.
وأضاف أن للمملكة مواقفها الثابتة تجاه دعم قضية فلسطين وأهلها، وإحلال الأمن والسلام في ربوعها، مؤكدًا أن قضية فلسطين والقدس الشريف كانت، ولا تزال وستظل، في قلب خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وكل أبناء الشعب السعودي، وأن المملكة ماضية في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن المملكة تردف القول بالفعل، ووقفاتها الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تترجمها الأفعال، بعيدًا عن الشعارات الزائفة والمزايدات الرخيصة. ولفت إلى أن التاريخ وحده يشهد كيف أسهمت المملكة على مدار العقود الثمانية الماضية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في جميع الأزمات والمحن التي مرّ بها خلال كامل المُنعطفات والتحديات.
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن تاريخ المملكة العربية السعودية زاخر بالمواقف الثابتة الراسخة تجاه قضايا المسلمين في العالم أجمع، مؤكدًا أن المملكة ستظل، بإذن الله، منافحة عن القضية الفلسطينية. ونوه إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابتها الدينية، وإيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولما للمسجد الأقصى من مكانة دينية في نفوس المسلمين.
وأوضح السديس أن قضية فلسطين ستظل دائمًا في وجدان الأمة الإسلامية، شاهدة على اهتمامها المستمر بالقضايا الكبرى، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ناجحة وعملية لحل هذه القضية العادلة، التي تظل تمثل أملًا لكل مسلم في العالم.
وشدّد على أن ما يقوم به الإسرائيليون من أعمال عدوانية في غزة لا يقبلها دين ولا عرف دولي؛ فقد انتهكوا بعدوانيتهم الحرمات والمقدسات، وسلبوا حقوق الأبرياء الفلسطينيين.