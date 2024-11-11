السديس: المملكة ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتؤكد على أهمية الوحدة الإسلامية

‏‎وقال رئيس الشؤون الدينية: إن تاريخ المملكة العربية السعودية زاخر بالمواقف الثابتة الراسخة تجاه قضايا المسلمين في العالم أجمع، مؤكدًا أن المملكة ستظل، بإذن الله، منافحة عن القضية الفلسطينية. ‏‎ونوه إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابتها الدينية، وإيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولما للمسجد الأقصى من مكانة دينية في نفوس المسلمين.