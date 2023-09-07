التزم بطريقة الحقن.. 7 شروط لاستعمال الأدوية البيطرية يحددها "الإرشاد الزراعي"

ولفت الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن هناك 7 شروط لاستعمال الأدوية البيطرية؛ منها أن تكون الوصفة بواسطة الطبيب البيطري، والتقيد بالجرعات المحددة والالتزام بطريقة الحقن سواء كانت "حقن أو تجريع أو رش أو غيرها".