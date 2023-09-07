التزم بطريقة الحقن.. 7 شروط لاستعمال الأدوية البيطرية يحددها "الإرشاد الزراعي"

حدد الإرشاد الزراعي، أهم شروط استعمال الأدوية البيطرية، والتي يأتي من أبرزها أن تكون الوصفة الطبية بواسطة الطبيب البيطري المختص، مع التقيد بالجرعة المحددة وبفترة العلاج.
ولفت الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن هناك 7 شروط لاستعمال الأدوية البيطرية؛ منها أن تكون الوصفة بواسطة الطبيب البيطري، والتقيد بالجرعات المحددة والالتزام بطريقة الحقن سواء كانت "حقن أو تجريع أو رش أو غيرها".
وتابع في إنفوجراف على حسابه بمنصة إكس، أن هناك شروطاً أخرى منها التقيد بفترة العلاج وعدم استخدام أكثر من دواء إلا بواسطة الطبيب البيطري، مع الالتزام بفترة الأمان للعلاج، وصلاحية الدواء المستخدم.