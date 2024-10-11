الفنادق الخضراء: ركيزة أساسية للسياحة المستدامة وحماية البيئة

أكد الباحث في السياحة، زياد مرشود العتيبي، أهمية الحفاظ على البيئة في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى أن الفنادق الخضراء باتت نموذجًا يُحتذى به في قطاع السياحة. وتسعى هذه الفنادق إلى تقليل تأثيرها البيئي وتقديم تجربة إقامة صديقة للبيئة لضيوفها.