الفنادق الخضراء: ركيزة أساسية للسياحة المستدامة وحماية البيئة

أكد الباحث في السياحة، زياد مرشود العتيبي، أهمية الحفاظ على البيئة في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى أن الفنادق الخضراء باتت نموذجًا يُحتذى به في قطاع السياحة. وتسعى هذه الفنادق إلى تقليل تأثيرها البيئي وتقديم تجربة إقامة صديقة للبيئة لضيوفها.
وأوضح العتيبي أن الفنادق الخضراء تتبنى ممارسات مستدامة في جميع مراحل عملها، بدءًا من التصميم والبناء وحتى التشغيل والصيانة. وتهدف هذه المنشآت إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إدارة النفايات بفعالية، واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب تشجيع السلوكيات المستدامة لدى الضيوف والموظفين.
وأشار العتيبي إلى أن الفنادق الخضراء تلعب دورًا حيويًا في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. كما أنها تعزز من نمو قطاع سياحي مسؤول بيئيًا، وتجذب عددًا متزايدًا من المسافرين الواعين بيئيًا الباحثين عن إقامة صديقة للبيئة.
واختتم العتيبي حديثه بأن أهمية الفنادق الخضراء لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز صورة الوجهة السياحية كوجهة مستدامة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات السياحية ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.