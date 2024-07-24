"السليمان": هذا هو الدرس الذي تعلمته عندما فقدت هاتفي الجوال

ويضيف الكاتب قائلًا: "كانت موظفة الاستعلامات الإسبانية بالمطار سيدة لطيفة للغاية، وتطوعت لمساعدتي في إجراء الاتصالات والتحدث للسائق الذي كان رجلًا أمينًا، تحمّل مشقة العودة للمطار رغم أنه لم يشترط أي أجرة مقابل ذلك، قالت لي السيدة بعد استعادة الهاتف إنك بلا شك شخص محظوظ، ولا أصادف كثيرًا من المحظوظين الذين يفقدون هواتفهم ثم يستعيدونها في هذا المطار، شكرتها وتوجهت مع أسرتي التي تحملت معي العبء النفسي لتلك اللحظات المزعجة لاستكمال إجراءات السفر، وقلت لهم معتذرًا: هذا يوم سيئ، فكان الجواب بل كان يومًا جيدًا؛ لأنك استعدت هاتفك وما يحتويه من بيانات!".