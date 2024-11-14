صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc

ويؤكد الصندوق أهمية ملكيته الاستراتيجية في stc وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور stc الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.