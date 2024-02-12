المدينة المنوّرة.. 202 بئر مكشوفة رُدمت وحُصنت على مدار عام 2023

وأوضح فرع الوزارة، أن الجولات الميدانية التي نُفّذت بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ تهدف إلى المحافظة على المياه ومصادرها، ومنع استنزافها، وضبط مخالفي نظام المياه، إضافة إلى ضبط صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.