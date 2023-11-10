أمير قطر يتوجّه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع السيسي حول غزة

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية مطلعة، أمس الخميس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيصل إلى مصر اليوم الجمعة، في زيارةٍ رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي.