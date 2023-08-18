"كدانة" تنظّم ورشة لمناقشة أعمال البنية التحتية في المشاعر المقدسة

نظّمت شركةُ كدانة للتنمية والتطوير، الذراعُ التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ ورشةَ عمل لمناقشة أعمال ومتطلّبات البنية التحتية في المشاعر المقدسة، وذلك بمشاركة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
واستهدفت الورشةُ مناقشةَ الدروس المستفادة من تحدّيات موسم حج 1444هـ، والبدء الفعلي بتحديد متطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية لموسم حج 1445هـ.
ونُظّمت لجمع شركات مقدمي الخدمة "حجاج الداخل - حجاج الخارج" تحت مظلة واحدة بمشاركة وزارة الحج والعمرة؛ لمناقشة مرحلة التجهيز والاستعداد لموسم الحج القادم 1445هـ، ومناقشة تحديات مرحلة التشغيل في الموسم السابق 1444هـ، إلى جانب جمع الملاحظات والمقترحات على البنية التحتية والخدمات الأساسية لمعالجتها والتخفيف منها في الموسم القادم 1445هـ، والبدْء في مرحلة التجهيز والاستعداد للموسم القادم 1445هـ.