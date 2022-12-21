منح العثيم الجائزة الدولية لصناع التنمية والسلام 2022

منح المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة "الجائزة الدولية لصناع التنمية والسلام"؛ تقديرًا لدوره البارز كأحد أهم صناع التنمية في العالم العربي ومساندة الجهود الوطنية العربية والدولية التي ترتقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي في حضور شخصيات رفيعة المستوى من عدة دول حول العالم.
وقدّم الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، التهنئةَ للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي؛ لنجاح فعاليات "المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام" الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمارات والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما عبّر عن شكره وتقديره للثقة الغالية بترشيحه لنيل الجائزة الدولية لصناع التنمية والسلام للعام 2022.
وقال "العثيم": إن البعد التنموي للمجتمعات يمثل أحد المحاور الرئيسية التي ننطلق منها في توجيه نشاطنا الاستثماري التجاري والخيري؛ لخلق المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتوطين التقنية، وتهيئة البنية التحتية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية من قيادتنا الرشيدة وفقها الله، ويبرز ما توفره حكومة المملكة من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل والمبادرات التنموية المستدامة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مهندس رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
يُذكر أن الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، قد حاز من قبلُ على وسام "رواد التنمية العربية" من البرلمان العربي كأول شخصية عربية تُمنح هذا الوسام، والذي يتم تقديمه للشخصيات التي أثرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي.