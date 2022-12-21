منح العثيم الجائزة الدولية لصناع التنمية والسلام 2022

وقال "العثيم": إن البعد التنموي للمجتمعات يمثل أحد المحاور الرئيسية التي ننطلق منها في توجيه نشاطنا الاستثماري التجاري والخيري؛ لخلق المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتوطين التقنية، وتهيئة البنية التحتية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية من قيادتنا الرشيدة وفقها الله، ويبرز ما توفره حكومة المملكة من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل والمبادرات التنموية المستدامة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مهندس رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.