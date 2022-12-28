جاي ام سي الصينية تختار مستودع الجبر مستودعاً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة جيانغ لينج موتورز الصينية المالكة للعلامة المعروفة في قطاع مركبات النقل الخفيف جاي ام سي عن اختيارها المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لتكون مقراً لمستودعها الإقليمي لقطع الغيار الذي سوف يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء هذا الإعلان بعد أن تم الاتفاق رسمياً بين الشركة الصينية وشركة الجبر التجارية التي تمتلك مستودعاً نموذجياً لتخزين قطع الغيار من حيث مساحته الضخمة ونظام الاستلام والتسليم والتخزين الإلكتروني بالكامل، واتصاله بالمنافذ البحرية والجوية في ميناء الدمام، ومطار الملك فهد الدولي.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالية للمملكة ليضاف إلى سلسلة من الشراكات والعلاقات التجارية المتميزة بين الشركات السعودية ونظيرتها في الصين.
وعن اختيار مستودع شركة الجبر التجارية لقطع الغيار ليكون مستودعاً إقليمياً لقطع غيار مركبات جاي ام سي تحدث العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر قائلاً: "تم إنشاء مستودع شركة الجبر التجارية لقطع الغيار على مساحة 60 ألف متر مربع مما يمكّنه من استيعاب 150 ألف قطعة غيار بمختلف الأحجام يتم العمل على استلامها وتخزينها وتسليمها وفقاً لأفضل الآليات المتبعة تقنياً، أو من خلال الكوادر المدربة التي تتولى تشغيل وإدارة المستودع الذي استثمرت الشركة في بنائه وتجهيزه مبلغ 120 مليون ريال".
وأضاف الجبر بأن المكانة المميزة للمملكة من حيث موقعها، والتجهيزات المتكاملة التي تدعم انسيابية سلاسل الإمداد بين الشرق والغرب كانت أيضاً من الأسباب الرئيسية في اختيار JMC لمستودعنا في المنطقة الشرقية ليكون نقطة تخزين وانطلاق في توزيع قطع الغيار محلياً وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، أبدى رئيس شركة جبينق لينق موتورز الصينية السيد سين شواي شوان إعجابه بمستودع شركة الجبر المركزي لما يضمه من بنية تحتية متكاملة ومساحة تخزينية كبيرة، سوف تكون نقطة توزيع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.