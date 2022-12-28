جاي ام سي الصينية تختار مستودع الجبر مستودعاً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة جيانغ لينج موتورز الصينية المالكة للعلامة المعروفة في قطاع مركبات النقل الخفيف جاي ام سي عن اختيارها المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لتكون مقراً لمستودعها الإقليمي لقطع الغيار الذي سوف يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء هذا الإعلان بعد أن تم الاتفاق رسمياً بين الشركة الصينية وشركة الجبر التجارية التي تمتلك مستودعاً نموذجياً لتخزين قطع الغيار من حيث مساحته الضخمة ونظام الاستلام والتسليم والتخزين الإلكتروني بالكامل، واتصاله بالمنافذ البحرية والجوية في ميناء الدمام، ومطار الملك فهد الدولي.