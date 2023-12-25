للعام الثاني.. ديوان المظالم يحقق المستوى المتميز في الالتزام بمعايير استهلاك الطاقة

وبينت بطاقة الأداء الخاصة بديوان المظالم تميزه في الالتزام للعام الثاني على التوالي بمعايير ترشيد الاستهلاك حاصدًا نسبة 100%، مع خفض في الاستهلاك بنسبة 4% عن العام السابق، حيث وضحت البطاقة تفاصيل التزام فريق عمل ترشيد الاستهلاك بديوان المظالم من حيث خفض التكاليف التشغيلية للمباني والمراكز التابعة له، والتزام الفريق بتعليمات المركز في رفع التقارير، وإقامة الفعاليات التوعوية.