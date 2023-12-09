"الربيعة" يُطلِع وفد "تنفيذي البنك الدولي" على المشاريع النوعية لـ"إغاثي الملك سلمان"

وأطلع الدكتور الربيعة الوفدَ الزائر على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف أنحاء العالم؛ مشيرًا إلى أن المركز نفّذ منذ إنشائه حتى الآن 2.625 مشروعًا إنسانيًّا وإغاثيًّا في 94 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات و483 مليونًا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا.