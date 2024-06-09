48 ْمئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقّع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، الشرقية. كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة حائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.