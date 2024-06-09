48 ْمئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وتوقّع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، الشرقية. كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة حائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وأوضح المركز أن الأحساء وحفر الباطن سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، بالخرج وعرفات 47 درجة، وكل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وبريدة والدمام ووادي الدواسر ومِنى ومزدلفة والتنهات والدهناء والصمان 46 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 ْمئوية.