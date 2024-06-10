ساعة ذكية لها مزايا.. رعاية طبية عن بُعد لـ١٠٠ حاج من مرضى القلب أثناء أداء الفريضة

وأفاد التجمع بأن إحدى أبرز ميزات هذه الساعات الذكية؛ أنها تتيح للمرضى الانخراط بشكل طبيعي بين الحجاج الآخرين دون أن يشعروا بالاختلاف؛ مما يعزز من راحتهم النفسية خلال أداء المناسك؛ حيث سيتم استهداف تطبيق هذا النظام على 100 حاج من مرضى القلب لهذا العام حيث استفاد إلى الآن 20 حاجًّا من هذه الخدمة؛ مما يمثل خطوة مهمة نحو توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج، مبينًا أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة عن بُعد.