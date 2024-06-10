ساعة ذكية لها مزايا.. رعاية طبية عن بُعد لـ١٠٠ حاج من مرضى القلب أثناء أداء الفريضة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن تعاونها مع مستشفى الصحة الافتراضي في تنفيذ مشروع نظام لمراقبة مرضى القلب -عن بُعد- للسنة الثانية على التوالي بما يتيح لهم أداء مناسك الحج بسلامة واطمئنان؛ وذلك في خطوة رائدة لتعزيز الرعاية الصحية للحجاج.
وأوضح التجمع أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين مرضى القلب من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة؛ حيث سيتم استخدام أجهزة على شكل ساعات ذكية يمكن ارتداؤها لتتبع المؤشرات الحيوية ومراقبة المعايير الفسيولوجية الرئيسية للمريض بدقة، كما تقوم هذه الأجهزة بنقل البيانات بشكل فوري إلى فريق متخصص في مركز التحكم بعناية القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى الصحة الافتراضي؛ مما يضمن تقديم رعاية طبية مستمرة ومتطورة.
وأفاد التجمع بأن إحدى أبرز ميزات هذه الساعات الذكية؛ أنها تتيح للمرضى الانخراط بشكل طبيعي بين الحجاج الآخرين دون أن يشعروا بالاختلاف؛ مما يعزز من راحتهم النفسية خلال أداء المناسك؛ حيث سيتم استهداف تطبيق هذا النظام على 100 حاج من مرضى القلب لهذا العام حيث استفاد إلى الآن 20 حاجًّا من هذه الخدمة؛ مما يمثل خطوة مهمة نحو توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج، مبينًا أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة عن بُعد.
وتتميز الخدمة بتقديم الاستشارات الطبية، ومراقبة الحالات الصحية من خلال مشروع مراقبة مرضى القلب حيث يسهم مستشفى "صحة" الافتراضي بدور محوري في مراقبة متواصلة عبر تتبع المؤشرات الحيوية للمرضى بشكل مستمر من خلال الأجهزة القابلة للارتداء؛ مما يسمح بالكشف المبكر عن أي تغيرات قد تتطلب تدخلًا فوريًّا، وكذلك استجابة سريعة بفضل نقل البيانات الفوري؛ مما يمكّن فريق الأطباء والمختصين من تقديم استجابة سريعة للتغيرات الطارئة، والذي بدوره يعزز من سلامة المرضى خلال أداء مناسك الحج، وتقليل الحاجة إلى تنقل المرضى إلى المستشفيات؛ وبالتالي تقليل مخاطر التعرض للإجهاد والمضاعفات الصحية؛ مما يمنح المرضى الثقة والطمأنينة بأن حالتهم الصحية مراقبة بشكل مستمر وأن هناك فريقًا متخصصًا جاهزًا للتدخل عند الحاجة.
يُذكر أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو مستقبل الرعاية الصحية الذكية؛ حيث تجتمع التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة الطبية لتقديم حلول صحية مبتكرة تعزز من راحة وسلامة الحجاج، ويقوم تجمع مكة المكرمة الصحي ومستشفى صحة الافتراضي بمواصلة التزامهما بتقديم أفضل الخدمات الصحية لضمان موسم حج آمن وميسر لضيوف الرحمن.