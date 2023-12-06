"الربط الجوي" و"خطوط لوت" البولندية يطلقان رحلات مباشرة من وارسو إلى الرياض

ويُعد التعاون بين برنامج الربط الجوي، وخطوط "لوت" الجوية البولندية، الشراكة الدولية الثالثة للبرنامج مع ناقل جوي عالمي، حيث تَعاون البرنامج مع خطوط "هاينان" الجوية الصينية في وقت سابق من هذا العام، وخطوط "ويز إير" في العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البرنامج المتمثلة في تعزيز الربط الجوي للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على السياحة الوافدة إليها.