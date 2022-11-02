مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ طفلًا حديث الولادة يعاني من انسداد شبه تام في فتحتي الأنف

وأضاف الدكتور الخطيب أن العملية استغرقت ساعتين، تحت التخدير الكامل عبر استخدام أنبوب للتنفس الاصطناعي، وتم فيها إجراء فتحة صغيرة بالفم وصولًا للأنف، ومن ثم عمل ترميم وبناء للفتحات التنفسية من جديد، بعد إزالة العظم الزائد؛ حيث تم فتح المجرى التنفسي بنجاح، وأصبح حجم تلك الفتحات بعد الجراحة (5 مللي)، وهي كافية لتنفس الطفل مع تحمل الرضاعة الطبيعية.