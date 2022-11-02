مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ طفلًا حديث الولادة يعاني من انسداد شبه تام في فتحتي الأنف

أنقذ فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، طفلًا يبلغ من العمر 21 يومًا، وُلد يعاني من تشوه خلقي نادر، عبارة عن ضيق شديد وانسداد شبه تام في المجرى التنفسي العلوي في منطقة الأنف، تسبب له في صعوبة التنفس ونقص الأكسجين؛ لولا عناية الله وسرعة التشخيص والعلاج.
ذكر ذلك الدكتور أحمد الخطيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أن حالة الطفل تُعَد من الحالات التخصصية والنادرة؛ مفيدًا بأن الطفل وُلد بمستشفى آخر.
وفور استقباله بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تم فحصه سريريًّا من قِبَل الفريق المختص، وإخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالتصوير الطبقي المحوري (C.T).
وقد حددت النتائج بدقة عالية موقع الانسدادات التنفسية، وبلغت نسبة فتحات الأنف (2 ملي) قبل العملية؛ وعليه قرر الفريق الطبي المعالج سرعة التدخل الجراحي لإنقاذ الطفل.
وأضاف الدكتور الخطيب أن العملية استغرقت ساعتين، تحت التخدير الكامل عبر استخدام أنبوب للتنفس الاصطناعي، وتم فيها إجراء فتحة صغيرة بالفم وصولًا للأنف، ومن ثم عمل ترميم وبناء للفتحات التنفسية من جديد، بعد إزالة العظم الزائد؛ حيث تم فتح المجرى التنفسي بنجاح، وأصبح حجم تلك الفتحات بعد الجراحة (5 مللي)، وهي كافية لتنفس الطفل مع تحمل الرضاعة الطبيعية.
وفي الختام قال الدكتور أحمد الخطيب إن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ إذ تم إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي مباشرة بعد العملية، بعد أن تلقى الطفل رعاية طبية فائقة طيلة 3 أسابيع في العناية المركزة للأطفال الخدج (NICU)، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة.