وزير الصناعة يبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والمغرب
التقى بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الدكتورة ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وناقشوا سبل تعزيز مجالات التعاون بين السعودية والمغرب في قطاع التعدين، وتطوير مجالات التعاون الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المالية، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون والشراكة في قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير صناعة الفوسفات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين؛ لتعزيز الميزة التنافسية للأسمدة الفوسفاتية، والوصول إلى أسواق جديدة، وبحث تطوير التعاون في التجارة الإقليمية، بما في ذلك تذليل العقبات أمام استيراد وتصدير المعادن الحيوية في الإقليم، إضافة إلى التعاون في مجال تنمية الصادرات، ودعم ترويج الصادرات السعودية في المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المملكة المغربية لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقدة بالرباط، وبحث فرص الشراكة مع المغرب في قطاعَي الصناعة والتعدين.