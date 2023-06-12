اليوم.. "وزير البيئة" يطلق وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية

وانطقت الورشة اليوم بالعاصمة الرياض وتستمر حتى يوم غد، وتستعرض في أجندتها عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات، وكذلك التعاون المشترك ورفع الجاهزية، كما يستعرض المركز تجاربه وأعماله،ّ إضافة إلى الخدمات الأرصادية الخاصة، وتشارك الجهات المشاركة بمحاضرات تبين مهامها وأعمالها المرتبطة بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية، وتتناول الورشة في يومها الثاني تجارب الجهات المستفيدة من خدمات المركز، وجلسات نقاش مع المشاركين في الورشة واستعراض وثيقة التعامل مع الظواهر الجوية ومناقشة الإجراءات للجهات المستفيدة.