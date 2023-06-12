اليوم.. "وزير البيئة" يطلق وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الإثنين)، في الرياض، وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية، بحضور عدد كبير من مسؤولي القطاعات الأمنية والمدنية المعنية بإدارة الأزمات، خلال حفل أقيم في الجلسة الافتتاحية للورشة الوطنية لتحديث آلية "التعاون والإبلاغ" في التعامل مع الظواهر الجوية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، أن المركز سعى للوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بشرائحهم كافة، لتحقيق عمل تكاملي مع الجميع وفق آلية تناسب الاحتياجات وتدعم توجهاتنا في الإسهام -بإذن الله- في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.
وأوضح غلام؛ أن المركز بصفته الجهة المخولة من قِبل الدولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية المحتملة، يعمل جاهداً على تطوير الخدمات والبرامج والآليات التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة عبر أفضل التقنيات والممارسات؛ لدعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية بالشكل والزمن المناسبين.
ولفت إلى أن هذه الورشة الوطنية "بالغة الأهمية" للعمل مع القطاعات ذات العلاقة بإدارة الأزمات والطوارئ وتحقيق تطلعات المسؤولين في إيضاح مهام الجهات؛ بهدف تعزيز وسهولة أداء الأدوار، وكذلك وضوح الإجراءات المنوطة بكل جهة، وإزالة العوائق والتداخل في الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة، وتفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها؛ وفقا للوثيقة التي أطلقها الوزير، زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية، وما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية، والعمل على تطبيق آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية عمليًّا.
وانطقت الورشة اليوم بالعاصمة الرياض وتستمر حتى يوم غد، وتستعرض في أجندتها عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات، وكذلك التعاون المشترك ورفع الجاهزية، كما يستعرض المركز تجاربه وأعماله،ّ إضافة إلى الخدمات الأرصادية الخاصة، وتشارك الجهات المشاركة بمحاضرات تبين مهامها وأعمالها المرتبطة بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية، وتتناول الورشة في يومها الثاني تجارب الجهات المستفيدة من خدمات المركز، وجلسات نقاش مع المشاركين في الورشة واستعراض وثيقة التعامل مع الظواهر الجوية ومناقشة الإجراءات للجهات المستفيدة.