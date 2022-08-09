طقس العرب: استمرار تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على أجزاء من غرب المملكة

أفاد المختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، بتوقعات استمرار تأثير الاضطرابات الجوية يوم الثلاثاء، على أجزاء من غرب المملكة.
وبحسب المركز، يُتوقع تجدد تكاثر الغيوم الركامية الرعدية ساعات الظهر والمساء، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا.
وعن المناطق المشمولة بالأمطار؛ فتشير مخرجات النمذجة الحاسوبية المطورة من قِبَل طقس العرب، إلى أن السحب الرعدية ستتطور فترة الظهر والمساء على أجزاء من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة؛ بما في ذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة خاصةً الجنوبية منها، كما تشمل فرص الأمطار أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصةً الشمالية منها، بالإضافة إلى تبوك، وبشكل محدود الجوف وحائل.
وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وتترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، بالإضافة إلى أنها تُسبَق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل عواصف ترابية محلية.