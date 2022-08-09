طقس العرب: استمرار تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على أجزاء من غرب المملكة

وعن المناطق المشمولة بالأمطار؛ فتشير مخرجات النمذجة الحاسوبية المطورة من قِبَل طقس العرب، إلى أن السحب الرعدية ستتطور فترة الظهر والمساء على أجزاء من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة؛ بما في ذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة خاصةً الجنوبية منها، كما تشمل فرص الأمطار أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصةً الشمالية منها، بالإضافة إلى تبوك، وبشكل محدود الجوف وحائل.