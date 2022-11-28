منظمة الجواد العربي تُطلق مهرجان الرياض "جوادي".. غدًا

ومن منطلق حرص المهرجان على خلق بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة، والتأكيد على التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه، أُعدت فعاليات كثيرة تعنى بذلك، كفعالية استعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل، وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي، تتخلله جلسات الحكايات التراثية، وقصص عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأخرى عن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وملوك المملكة العربية السعودية.