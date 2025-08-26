اختلاس كهرباء من مسجد على الطريق العام في مركز صبحاء بالقويعية.. و"الشؤون الإسلامية" تتخذ الإجراءات

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد الواقعة على الطريق العام في مركز صبحاء التابع لمحافظة القويعية، حيث تبيّن قيام السوبرماركت المجاور للمسجد باختلاس التيار الكهربائي لتشغيل عدد كبير من الثلاجات الضخمة المعبأة بالمواد الغذائية، إلى جانب المكيفات والأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك التي تعمل على مدار الساعة، في حين أبقى إناراته ولوحته الإعلانية ذات الاستهلاك المنخفض مرتبطة بعداده التجاري، في تصرّف يعكس تحايلاً متعمداً لاختلاس التيار من بيت من بيوت الله.