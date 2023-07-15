مهرجان خيرات الباحة يستقطب أكثر من 30 ألف زائر

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: "خيرات الباحة" يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة، ويشارك فيه عديدٌ من المزارعين لعرض منتجات المنطقة المختلفة، حيث خُصص 4 أركان لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها ركن الزراعة العضوية الذي يتم من خلاله التعريف بأهمية الزراعة العضوية.