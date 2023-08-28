"طريق الجوف إلى المليون شجرة".. صورة رائعة وهكذا كان تفاعل الأهالي

شهدت منطقة الجوف خلال السنوات القليلة الماضية، زراعة مئات الآلاف من الأشجار والشتلات التي أسهمت في زيادة المساحات الخضراء، كثمرة للمبادرات البيئية بالمملكة والمنطقة في إطار رؤية المملكة 2030، وتفاعل أهالي المنطقة ومشاركتهم في زيادة الغطاء النباتي من خلال تكثيف زراعة الأشجار المتنوعة أمام المساكن، وتخصيص حدائق داخلية بفناء المنازل، كما شارك العديد من المواطنين في زراعة وتشجير حدائق الأحياء المجاورة لمنازلهم.
وتتجسد مشاركة أهالي منطقة الجوف ومحافظاتها في زيادة المسطحات الخضراء، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي على مستوى المملكة بأهمية الشجر والاستدامة البيئية، من خلال برامج ومبادرات الرؤية، ومن أبرزها مبادرة السعودية الخضراء.
وعلى مستوى المنطقة، أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قبل نحو 4 سنوات مبادرة الجوف واحة خضراء التي تنفذها أمانة المنطقة، وتستهدف زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات.
وشهدت المواسم الأربعة الأولى منها زراعة أكثر من 101 ألف شجرة، و50 ألف شجرة في الموسم الثامن؛ فيما تتواصل حاليًا فعاليات الموسم التاسع من المبادرة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة لغرس الأشجار في المتنزهات والحدائق، والطرق، والمباني الحكومية والمرافق الخدمية، وساحات المساجد والجوامع، وأحزمة المدن والقرى، ومداخل المدن والقرى والطرق الرابطة بينها، ومواقف السيارات، وممرات المشاة، وأسوار وواجهات المنازل.
وتدعم أمانة منطقة الجوف جهود زيادة المساحات الخضراء من خلال المشتل الرئيسي للأمانة وتوزيع الشتلات المتنوعة والبذور الموسمية، إضافة إلى البرامج والرسائل التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، إلى جانب إسهام متطوعي ومتطوعات نادي الأمانة التطوعي في تنفيذ حملات ومبادرات التشجير والتوعية، وكذلك أعمال التجميل وصيانة الحدائق وزراعة الزهور والأشجار في الطرق والساحات والمتنزهات؛ حيث شهد النصف الأول من العام 2023م زراعة 16500 شجرة وشجيرة، وغرس 325 ألف شتلة، و715 ألف زهرة حولية شتوية، و435 ألف زهرة برية موسمية.
وقال فهد الخالدي، أحد أهالي سكاكا: شهدت المنطقة خلال الأعوام الماضية زيادة ملحوظة في المسطحات الخضراء على مستوى الطرق والأحياء والحدائق؛ مشيرًا إلى أهمية مشاركة الأهالي في جهود المحافظة على البيئة والتشجير وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في رفع جودة الحياة بالمنطقة.