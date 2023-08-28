"طريق الجوف إلى المليون شجرة".. صورة رائعة وهكذا كان تفاعل الأهالي

وشهدت المواسم الأربعة الأولى منها زراعة أكثر من 101 ألف شجرة، و50 ألف شجرة في الموسم الثامن؛ فيما تتواصل حاليًا فعاليات الموسم التاسع من المبادرة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة لغرس الأشجار في المتنزهات والحدائق، والطرق، والمباني الحكومية والمرافق الخدمية، وساحات المساجد والجوامع، وأحزمة المدن والقرى، ومداخل المدن والقرى والطرق الرابطة بينها، ومواقف السيارات، وممرات المشاة، وأسوار وواجهات المنازل.