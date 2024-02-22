صراع بين الأندية السعودية وكبار أوروبا على ضم مهاجم نابولي "فيكتور أوسيمين"

وأشار إلى أن كلًّا من باريس سان جيرمان وتشيلسي، قد وضعوا صفقة فيكتور أوسيمين أولوية لهم هذا الصيف، وقد حددت إدارة النادي الإيطالي مبلغ 130 مليون يورو مقابل بيع عقده.