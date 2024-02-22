صراع بين الأندية السعودية وكبار أوروبا على ضم مهاجم نابولي "فيكتور أوسيمين"

لا تزال أندية الدوري السعودي تنافس كبار الأندية الأوروبية للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، خلال الموسم القادم.
ووفقًا لما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ فإن المهاجم النيجيري يحظى باهتمام عدة أندية سعودية، بالإضافة إلى أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.
وأشار إلى أن كلًّا من باريس سان جيرمان وتشيلسي، قد وضعوا صفقة فيكتور أوسيمين أولوية لهم هذا الصيف، وقد حددت إدارة النادي الإيطالي مبلغ 130 مليون يورو مقابل بيع عقده.
وسَبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديي الهلال والأهلي قد أبديا رغبتهما في ضم اللاعب النيجيري وأنهما على استعداد لتقديم عرض ضخم له.
ويلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من "ليل" الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.