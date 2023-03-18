التلاحم الوطني.. كيف تحرّك مركز الملك عبد العزيز للحوار لتحقيق هدفه الاستراتيجي؟

‏واشتملت هذه الفعاليات على العديد من اللقاءات الوطنية التي أقيمت في عدد من المناطق، وكذلك الملتقيات والمؤتمرات والندوات ‏والجلسات والمحاضرات والأمسيات وورش العمل، فضلًا عن تنفيذ الكثير ‏من البرامج التدريبية والمعارض والأركان التعريفية والمقاهي الشبابية الحوارية، التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز قيم التلاحم الوطني والمجتمعي، ‏لتصبح ثقافة عامة تنعكس بشكل إيجابي في العلاقات والتفاعلات ‏المختلفة بين كافة أطياف المجتمع على مختلف عاداتهم وآرائهم وفئاتهم ‏العمرية، بما يرسّخ قيم التماسك والتعايش الاجتماعي، ويعمّق أواصر ‏الوحدة بينهم.