نجاح أول عملية لنقل وتر شبه المنحرفة السفلى بالمنظار في مجمع الملك عبدالله الطبي

وكان المريض يعاني من آلام مزمنة وحادة في الكتف وصعوبة كبيرة في حركة الذراع أثرت على أنشطته اليومية. وبعد الفحوصات السريرية والإشعاعية، بينها التصوير بالرنين المغناطيسي، تبيّن وجود قطع كبير وغير قابل للإصلاح في أوتار الكفة المدورة مع تهتك في الأنسجة.