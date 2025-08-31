نجاح أول عملية لنقل وتر شبه المنحرفة السفلى بالمنظار في مجمع الملك عبدالله الطبي

في إنجاز طبي لافت، نجح فريق متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إجراء عملية نوعية ونادرة بالمنظار لنقل وتر العضلة شبه المنحرفة السفلى، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا.
وكان المريض يعاني من آلام مزمنة وحادة في الكتف وصعوبة كبيرة في حركة الذراع أثرت على أنشطته اليومية. وبعد الفحوصات السريرية والإشعاعية، بينها التصوير بالرنين المغناطيسي، تبيّن وجود قطع كبير وغير قابل للإصلاح في أوتار الكفة المدورة مع تهتك في الأنسجة.
وقرر الفريق الطبي إجراء العملية باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدمة، حيث تم نقل وتر العضلة شبه المنحرفة السفلى لاستعادة وظيفة الكتف وتحسين الحركة وبحمد الله غادر المريض المستشفى وهو بحالة مستقرة ودون أي مضاعفات.
ويأتي هذا النجاح في إطار جهود تجمع جدة الصحي الثاني لتطبيق أحدث التقنيات العالمية في جراحة المناظير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.