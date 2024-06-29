بتنظيم نادي سباقات الخيل.. برنامج جديد لموسم سباقات الطائف 2024 يشهد تطويرًا بالجوائز المالية

تنطلق فعاليات موسم سباقات الطائف 2024، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، يوم الخميس المقبل، على ميدان الملك خالد بالحوية، مع جملة من التحسينات في تقسيم السباقات ونوعيتها بما يجعلها تتناسب مع فئات الخيل المختلفة لجميع الدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، ويسهم في ارتفاع مستوى التنافسية الذي سينعكس إيجابيًّا على قوة سباقات الموسم الفروسي لموسمَي الطائف والرياض.
ويشتمل موسم سباقات المصيف هذا العام على 39 أمسية سباقية تنتهي في السبت الموافق 28 سبتمبر؛ حيث انخفض عدد الأسابيع من 18 أسبوعًا إلى 13 أسبوعًا، بينما ارتفع متوسط قيمة جوائز السباقات إلى 98,000 ريال سعودي، بما يعادل نحو 26,133 دولارًا أمريكيًّا.
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية: "لقد تم تطوير برنامج موسم سباقات الطائف بعد التشاور مع المدربين والملاك، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو التقارب مع جميع شرائح الوسط الفروسي من ملاك ومدربين للتأكد من أن برنامج سباقات الطائف "المصيف" يواكب الطموح نحو تطوير السباقات عامًا بعد عام وفق استراتيجية وخطط تنافسية قدر الإمكان ويوفر فرصًا متساوية للجميع.
وأضاف: "من ضمن تطويرنا السنوي للسباقات أدرجنا المزيد من أشواط الهانديكاب، بالإضافة إلى السباقات التحضيرية لجميع الكؤوس الكبرى؛ ممّا يوفر مسارًا واضحًا للخيل وفرصًا للارتقاء في الدرجات تواصلًا حتى موسم سباقات الرياض".
ويتضمّن موسم الطائف هذا العام 351 سباقًا؛ منها 273 لخيل الثروبيرد، و78 سباقًا للخيل العربية الأصيلة. كما يشهد برنامج السباقات زيادة في عدد أشواط الهانديكاب لتصبح 120 شوطًا، ارتفاعًا من 79 شوطًا في العام الماضي، و56 شوطًا للخيل المحلية والمستوردة، بزيادة من 35 شوطًا، و64 شوطًا للخيل المنتجة محليًّا، ارتفاعًا من 44 شوطًا الموسم الماضي.
ويتصدّر كأسَي الملك فيصل "المصنف دوليًّا بدرجة ليستد"، والأمير عبدالله الفيصل "المصنف دوليًّا بدرجة ليستد"، المشهد كأبرز سباقات المصيف، وكلاهما مخصص للخيل العربية الأصيلة، في أمسية الجمعة 20 سبتمبر، بجائزة مالية قدرها مليون ريال لكل كأس منهما، فيما يقام ديربي الطائف في أمسية السبت 24 أغسطس، بجائزة مالية قدرها 400 ألف ريال.
وبدءًا من كأس الورد الطائفي في أمسية الجمعة 19 يوليو، ستشمل روزنامة سباقات المصيف 33 كأسًا من بينها كأس اليوم الوطني في أمسية السبت 21 سبتمبر، وتُختتم ببطولات ميدان الملك خالد في الحفل الأخير من الموسم.
وفي السياق ذاته أوضحت اللجان المنظمة أن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل؛ ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلّة على أرضية الميدان، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال موسم السباق التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل، بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية، كما سيتمكّن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة.
ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًّا للجميع للحصول على باقات التذاكر، سواء المجانية أو المميزة، وتبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريالًا سعوديًّا وتوفر جميع مزايا الدخول العام، بالإضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي، الذي يوفر موقعًا قريبًا من السباق، بالإضافة إلى الوصول لصالات ومطاعم يشرف عليها الشيف فادي منيمنة، الحائز على جوائز عديدة في مجاله.