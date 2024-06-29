بتنظيم نادي سباقات الخيل.. برنامج جديد لموسم سباقات الطائف 2024 يشهد تطويرًا بالجوائز المالية

وفي السياق ذاته أوضحت اللجان المنظمة أن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل؛ ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلّة على أرضية الميدان، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال موسم السباق التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل، بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية، كما سيتمكّن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة.