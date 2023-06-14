أمير تبوك يستقبل مدير عام الجوازات ويدعو لبذل كل الجهود خدمةً لضيوف الرحمن

استقبل الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة، اليوم؛ مديرَ عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوفد المرافق له، وفي بداية اللقاء رحّب بالفريق اليحيى والوفد المرافق له.