"الخريف" يجري مباحثات مع مسؤولي الشركات الصناعية في "دافوس 2024"

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024م؛ لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في "رؤية المملكة 2030"، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.