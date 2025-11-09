الخطيب في افتتاح الدورة الـ26 للجمعية العمومية للامم المتحدة للسياحة : الرياض تجمع العالم نحو مستقبل السياحة المستدامة

واختتم الخطيب كلمته قائلاً:

“نستعد بكل فخر لاستضافة إكسبو 2030، الذي يقوم على مجتمعات مزدهرة، والذكاء الاصطناعي، وصحة الإنسان، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 40 مليون زائر. ومن الرياض العاصمة التي تجمع العالم، نؤكد التزامنا بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل الإنسان والمستقبل المشترك”.