وزير الثقافة التايلندي يؤكّد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة

التقى وزير الثقافة بمملكة تايلند إيثيبهول خونبلومي، اليوم، بالعاصمة بانكوك، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عصام بن صالح الجطيلي، وعددٍ من كبار المسؤولين التايلنديين.