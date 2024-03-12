أهداف نبيلة في رمضان.. "البنيان" ينوّه بالموافقة الملكية لإطلاق حملة "إحسان 4"

وأشاد وزير التعليم عضو اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، بجهود المنصة والقائمين عليها في الإشراف والتنفيذ والمتابعة، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، تسهم في تيسير وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر حملاتها الخيرية وعلى مدار الساعة، إلى جانب تعزيز الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة واستثمار التقنيات المتقدمة في تعزيز منظومة العمل الخيري، الذي يحث عليه ديننا وشرعنا الحنيف؛ لما له من دورٍ فاعلٍ في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع.