أهداف نبيلة في رمضان.. "البنيان" ينوّه بالموافقة الملكية لإطلاق حملة "إحسان 4"

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ عضو اللجنة الإشرافية للمنصّة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور الموافقة الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة "إحسان"، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
ونوّه "البنيان"؛ بالموافقة الملكية الكريمة التي تأتي ضمن إطار الدعم السخي والاهتمام المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بالعمل الخيري وتعظيم أثره في بناء مجتمعنا، وتمكين منظومة العمل الخيري والتنموي، وتعزيز ثقافة التبرع والبذل والتكاتف ودعم المشاريع المجتمعية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحاً أن إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان الفضيل سيسهم في تعزيز العمل الخيري في المملكة، وتحقيق أهدافه النبيلة في مساعدة المتعففين ودعمهم.
وأشاد وزير التعليم عضو اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، بجهود المنصة والقائمين عليها في الإشراف والتنفيذ والمتابعة، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، تسهم في تيسير وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر حملاتها الخيرية وعلى مدار الساعة، إلى جانب تعزيز الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة واستثمار التقنيات المتقدمة في تعزيز منظومة العمل الخيري، الذي يحث عليه ديننا وشرعنا الحنيف؛ لما له من دورٍ فاعلٍ في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع.
وأكّد أهمية المشاركة في هذه الحملة الوطنية، والتبرع عبر منصة إحسان؛ دعماً للمتعففين والمستحقين، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يعين القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما هو خير لأبناء وبنات الوطن، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يتقبل من الجميع الأعمال الصالحة.