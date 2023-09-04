خلال أسبوع.. إزالة أكثر من 4 آلاف م3 نفايات وأنقاض من الخفجي

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الحملة أسفرت عن رفع 2800 طن من النفايات المنزلية والتخلص منها، وإزالة 4900 متر مكعب من النفايات الصلبة والأنقاض، شملت 1900 متر مكعب من الرمال كنسًا آليًّا ويدويًّا، و3000 متر مكعب من النفايات الصلبة، والتقاطات من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط و16 أرض فضاء، استهلكت خلالها 1800 كيس نفايات، إضافة إلى تبديل 30 حاوية، ويجري العمل على استكمال المتبقي منها.