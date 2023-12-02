"القيادة" تتلقى التعازي من ملك البحرين وولي عهده في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيتَي عزاء، من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.