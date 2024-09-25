"القصيبي" يؤكد أهمية تنسيق منظومة نزع الألغام في اليمن لتخليص الشعب من أهم مصدر للخطر

وناقش الاجتماع مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية، والبحث عن حلول لتذليل سائر العقبات التي تواجهها الفرق الهندسية لضمان استمرار عمليات نزع الألغام، وحماية أرواح المواطنين الأبرياء. وحضر الاجتماع نائب مدير عام المشروع الخبير رتيف هورون، وعدد من قيادات المشروع في عدن ومأرب.

على صعيد متصل، قام مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن بزيارة إلى مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في عدن، حيث عقد اجتماعًا مع مدير المركز العميد فضل غرامة ومسؤولي المركز. واطلع على أنشطة المركز في برامج إزالة الألغام في المناطق المحررة.