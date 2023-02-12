"سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "راك سبيس" لتسريع إنشاء المنظومة السحابية

وتستهدف "سدايا" الارتقاء بمكانة المملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، وتحديد التوجهات الوطنية الاستراتيجية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تحقيقها عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.