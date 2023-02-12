"سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "راك سبيس" لتسريع إنشاء المنظومة السحابية

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مذكرة تفاهم مع "راك سبيس للتكنولوجيا"؛ للتعاون في إطلاق العديد من المبادرات التكنولوجية الاستراتيجية دعمًا لطموحات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى صنع مستقبل المملكة العربية السعودية.
وتستهدف "سدايا" الارتقاء بمكانة المملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، وتحديد التوجهات الوطنية الاستراتيجية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تحقيقها عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة علّق مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للتقنيات الرقمية بـ"سدايا"، وليد الغامدي، بأن المذكرة تدعم ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لتحويل طموحات الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس، مضيفًا: "لهذا كان علينا البحث عن شريك تقني عالمي قادر على دعمنا بخدمات استشارية وعملية موثوق بها طوال مراحل التحول الرقمي للمملكة. وتعدّ راك سبيس للتكنولوجيا الشريكَ الأمثل لدعمنا في تجسيد رسالتنا الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030".
في سياق متصل قال الرئيس التنفيذي لـ"راك سبيس للتكنولوجيا" أمار ماليتيرا: "نتشرف باختيارنا شريكًا موثوقًا لدعم جهود "سدايا" في تحقيق طموحات التحول الرقمي للمملكة، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
أكد "ماليتيرا" أن الشراكة مع الهيئات المعنية في المملكة تعدّ دافعًا كبيرًا لمواصلة الابتكار، وذلك من خلال تأثير قوة البيانات والتقنيات السحابية على الاستراتيجيات المستقبلية للمملكة.