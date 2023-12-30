أمطار رعدية تتجه نحو محافظات الدمام والخبر والظهران واستمرار هطول الأمطار في مناطق أخرى من المملكة

تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز "طقس العرب"، وجود سحب ركامية تتجه صوب محافظات الدمام والخبر والظهران، تترافق بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة، كما تهطل الأمطار في أجزاء أخرى من المملكة، تشمل أجزاء من القصيم بما فيها بريدة، وأجزاء من حائل، وأجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، تشمل الباحة وأبها، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن، وأجزاء محدودة من منطقة مكة المكرمة، تترافق بأمطار تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا.