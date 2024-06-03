"خالد بن سلمان" يرعى حفل تدشين جامعة الدفاع الوطني وتخريج دارسي البرامج بكلية القيادة والأركان

بعد ذلك، دشن سموه جامعة الدفاع الوطني، ثم أُعلنت نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة (15)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (50) بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، اللذين التحق بهما عدد من الدارسين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى (47) دارسًا من الدول الشقيقة والصديقة، وكرَّم سموه الخريجين المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الجامعة.