مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة أربعينية مع "ورم" كبير ضاغط على جذع الدماغ

مؤكداً على أن الجراحة اكتملت بنجاح تام ولله الحمد، وتم تحويل المريضة إلى العناية المركزة حيث بقيت لمدة يومين، وبدأت حالتها في التحسن والتحرك والمشي ، ولاحقاً تم تحويلها إلى جناح التنويم ومضت 5 أيام ، تلقت فيها رعاية طبية فائقة وإجراء بعض الفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، وجائت النتائج جيدة ولله الحمد، وقد خرجت من المستشفى في اليوم السابع وهي بصحة جيدة بعد أن انتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها.