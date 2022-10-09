"القيادة" تعزي تايلاند في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة "نونغ بوا لانفو"

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ ببالغ الأسف نبأ حادثة إطلاق النار في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأبعث لدولتكم ولأُسر الضحايا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".